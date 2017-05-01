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Bursa'da kuyumcuyu dolandıran 3 kişi tutuklandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kuyumcuya sahte altın satan 3 kişinin tutuklanmasına karar verildi.

01.05.2017 - 12:28
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Şehir dışından kiralık araçla Karacabey’e giden Batuhan Han, Feyzi Murat Torun ve Şule Çilem Tekben, iddiaya göre kent merkezinde girdikleri bir kuyumcuya, gerçeğine çok benzeyen altın bilezik sattı.

KUYUMCU POLİSE HABER VERDİ

Kuyumcunun daha sonra altınların sahte olduğunu anlayarak polise başvurması üzerine, Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak teknik takip başlattı.

SUÇ KAYITLARI KABARIK

Polis, zanlıları Karacabey’de bir benzin istasyonundan yakıt alırken operasyon düzenleyerek kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin, dolandıcılık suçundan kayıtları olduğu ortaya çıktı.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, yangın tüpüne gizlenmiş 6 bilezik, 1 Trabzon hasırı ve 1 bileklik ele geçirildi.
Polisteki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli, dolandıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan Şule Çilem Tekben’in hamile olduğu ve şüphelilerin bu tür dolandırıcılık olayında kadınları kullanarak aile görüntüsü verdikleri öğrenildi.

Bursa'da kuyumcuyu dolandıran 3 kişi tutuklandı

Bursa'da kuyumcuyu dolandıran 3 kişi tutuklandı

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