Bursa'da markete çakal girdi

Mudanya'da 10 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Oğuzhan Akay’a ait markete 12 Mayıs Cuma günü sabahın erken saatlerinde aç kalan bir çakal girdi.

ÇAKAL, GİRDİĞİ MARKETTE YİYECEK ARADI

Reyonlarda müşterilerin arasında dolaşan çakal, kasanın üzerine de çıktıktan sonra yiyecek bir şey bulamayınca marketten ayrıldı.

"ÇAKAL GELİP MARKETTE GEZMİŞ"

Market sahibi Oğuzhan Akay, "Sabah ben markette yoktum. Çalışanlarım bulunuyordu. Çakal gelip markette gezmiş. Kasanı üzerine de çıkıp bazı eşyaları devirdikten sonra kaçmış.” dedi. Çakalın markete girişinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendiğini söyleyen Akay, "Normal şartlarda doğal ortamlarında gördüğümüz çakal, ilçe merkezine inip markete girince gözlerimize inanamadık." dedi.













