Bursa’da marketten silahlı soygun

Merkez Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi Cihan Sokak’ta bulunan bir markette meydana gelen olayda, Market sahibi 35 yaşındaki Abdülmecit Dalmışlar, işyerini kapatmak üzere hazırlık yaptığı sırada, biri siyah deri montlu diğeri mavi spor eşofmanlı, yüzleri maskeli iki kişi ellerinde tabancalarla içeriye girdi.

KASADAN BİN LİRA ÇALDILAR

Silahlı gaspçılardan biri işyeri sahibi Abdülmecit Dalmışlar’ı deterjan reyonuna götürerek etkisiz hale getirdi. Diğer soyguncu ise kasadaki yaklaşık bin lirayı alarak iç çamaşırına doldurdu. Paraları alan soyguncular koşarak izlerini kaybettirdi.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen soygunun ardından Abdülmecit Dalmışlar’ın ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.