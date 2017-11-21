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Bursa’da marketten silahlı soygun

Bir markete gelen silahlı iki kişi, işyeri sahibini etkisiz hale getirdikten sonra kasadaki bin lira parayı alarak kaçtı.

21.11.2017 - 02:05
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Merkez Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi Cihan Sokak’ta bulunan bir markette meydana gelen olayda, Market sahibi 35 yaşındaki Abdülmecit Dalmışlar, işyerini kapatmak üzere hazırlık yaptığı sırada, biri siyah deri montlu diğeri mavi spor eşofmanlı, yüzleri maskeli iki kişi ellerinde tabancalarla içeriye girdi.

Bursa’da marketten silahlı soygun

KASADAN BİN LİRA ÇALDILAR

Silahlı gaspçılardan biri işyeri sahibi Abdülmecit Dalmışlar’ı deterjan reyonuna götürerek etkisiz hale getirdi. Diğer soyguncu ise kasadaki yaklaşık bin lirayı alarak iç çamaşırına doldurdu. Paraları alan soyguncular koşarak izlerini kaybettirdi.

Bursa’da marketten silahlı soygun

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen soygunun ardından Abdülmecit Dalmışlar’ın ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa’da marketten silahlı soygun

Bursa’da marketten silahlı soygun

Bursa’da marketten silahlı soygun

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