Bursa'da metro ve tramvay fiyatlarında indirim

Burulaş'ın yeni yönetim kurulu üyeleriyle ilk toplantısını yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, başta toplu ulaşım olmak üzere Burulaş'ın hizmet verdiği 8 ayrı alanla alakalı konuyu masaya yatırdıklarını vurguladı.

İNDİRİMLİ TARİFEYE 25 KASIM'DA GEÇİLECEK

Toplu ulaşımda raylı sistemlerle alakalı metro ve tramvay fiyatlarında indirime gideceklerini daha önceden kamuoyuna duyurduklarını hatırlatan Başkan Aktaş, "İnşallah 24 Kasım'da yapılacak Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında karar alıp, indirimli tarifeyi 25 Kasım günü uygulamaya başlayacağız. Şu an itibariyle bir oran veremiyorum, ama öğrencilerde biraz daha opsiyonel olmak istiyoruz. Öğrenci kardeşlerimizin imkanlarını ve ailelerinin durumlarını düşünerek, bu oranın biraz daha fazla olmasını arzu ediyoruz. İnşallah UKOME'nin alacağı son kararla beraber 25 Kasım'dan itibaren yeni fiyatlarla raylı sistemlerde taşımayı gerçekleştireceğiz." dedi.