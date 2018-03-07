taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.710
USD
3,7991
EURO
4,7174
ALTIN
163,07
PETR
65,2700

Bursa'da minibüs ile yüklü tır çapıştı: 1 kişi öldü

Soya yüklü tır Bolu'ya gitmek için Bursa'dan geç saatlerde hareket etti. İznik karayolu üzerinde meydana gelen tır-minibüs kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

AA | 07.03.2018 - 05:06..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

27 yaşındaki Fatih Kebapcıoğlu'nun kullandığı tır, Orhangazi'den yük aldı. Bolu'ya götürmek için soyayı aldıktan sonra yola çıkan genç şoförün kullandığı tır, Orhangazi-İznik karayolunda kaza yaptı. 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Bursa'da minibüs ile yüklü tır çapıştı: 1 kişi öldü

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede minibüste sıkışan sürücü 55 yaşındaki Engin Tayyare'nin öldüğü belirlendi. Yaralı tır sürücüsü Kebapcıoğlu ise ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye görevlileri tarafından araçtan çıkarılan minibüs sürücüsünün cesedi de aynı hastanenin morguna gönderildi.

Bursa'da minibüs ile yüklü tır çapıştı: 1 kişi öldü

Bursa'da minibüs ile yüklü tır çapıştı: 1 kişi öldü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Çapa Tıp Fakültesi'nde yangın çıktı
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tramva ve Acil Cerrahi servisinde bulunan radyoloji cihazında yangın çıktı. Dumandan etkilenen hastalar, sağlık ekipleri tarafından tahliye edildi.
Ataşehir'de kökü çürüyen ağaç bir aracın üstüne devrildi
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde kökü çürüyen çam ağacı, park halindeki lüks bir aracın üstüne devrildi.
Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı.
Muğla'da otomobil denize düştü: 2 yaralı
Fethiye'de bir otomobilin denize düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Real Madrid çeyrek finalde

Real Madrid çeyrek finalde

21
HvBS Afrin'de de kullanılıyor

HvBS Afrin'de de kullanılıyor

27
Özel Harekatçılar ve Komandoların töreni sosyal medyada

Özel Harekatçılar ve Komandoların töreni sosyal medyada

16
Trabzon'da 2 milyon TL'lik uyuşturucu yakalandı

Trabzon'da 2 milyon TL'lik uyuşturucu yakalandı

9
Bakan Albayrak: Kadınlara pozitif ayrımcılık yapacağız

Bakan Albayrak: Kadınlara pozitif ayrımcılık yapacağız

31
Afrin gazisinin annesi: Gerekirse 2 oğlumu da gönderirim

Afrin gazisinin annesi: Gerekirse 2 oğlumu da gönderirim

9
Organ bağışı beklerken başkalarına umut oldu

Organ bağışı beklerken başkalarına umut oldu

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM