Bursa'da minibüs ile yüklü tır çapıştı: 1 kişi öldü

27 yaşındaki Fatih Kebapcıoğlu'nun kullandığı tır, Orhangazi'den yük aldı. Bolu'ya götürmek için soyayı aldıktan sonra yola çıkan genç şoförün kullandığı tır, Orhangazi-İznik karayolunda kaza yaptı. 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.
MİNİBÜS ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede minibüste sıkışan sürücü 55 yaşındaki Engin Tayyare'nin öldüğü belirlendi. Yaralı tır sürücüsü Kebapcıoğlu ise ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye görevlileri tarafından araçtan çıkarılan minibüs sürücüsünün cesedi de aynı hastanenin morguna gönderildi.