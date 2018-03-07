Bursa'da minibüs ile yüklü tır çapıştı: 1 kişi öldü

Soya yüklü tır Bolu'ya gitmek için Bursa'dan geç saatlerde hareket etti. İznik karayolu üzerinde meydana gelen tır-minibüs kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tramva ve Acil Cerrahi servisinde bulunan radyoloji cihazında yangın çıktı. Dumandan etkilenen hastalar, sağlık ekipleri tarafından tahliye edildi.

1 Real Madrid çeyrek finalde İlk maçı 3-1 kazanan Real Madrid, Fransa'da da Ronaldo'nun gol ve asistiyle çeyrek finale kaldı.

2 HvBS Afrin'de de kullanılıyor HAVELSAN tarafından geliştirilen Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi, 2 haftada yapılan harekata hazırlık sürecini 1 saate indirmeyi başardı.

3 Özel Harekatçılar ve Komandoların töreni sosyal medyada Polis Özel Harekat, Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando'ların yeni görev yerlerine intikal etmeden önce düzenlenen yemin törenindeki görüntüleri sosyal medyada gündeme oturdu.

4 Trabzon'da 2 milyon TL'lik uyuşturucu yakalandı Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda, piyasa değeri 2 milyon TL olan 31 kilogram eroin ele geçirildi.

5 Bakan Albayrak: Kadınlara pozitif ayrımcılık yapacağız Enerji alanında kadın çalışanın az olmasından dolayı bu alanda pozitif ayrımcılık yapılacağını dile getiren Bakan Berat Albayrak, "Sizlere ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

6 Organ bağışı beklerken başkalarına umut oldu Böbrek yetmezliği hastalığı nedeniyle organ bağışı beklerken hayatını kaybeden Sinan Gürkan, başka hastalara umut olacak.