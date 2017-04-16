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Bursa'da motosiklet kavgası cinayetle bitti

Bursa'da alkol alan arkadaşlar arasında çıkan motosiklet kavgasında kan aktı.

16.04.2017 - 14:54
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Bursa'da bir otobüs firmasında host olarak olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Satı ile arkadaşı Veysel Uğurcan C. parkta oturup alkol almaya başladı.

MOTOSİKLET KAVGASI

Bir süre sonra Veysel Uğurcan C., Hüseyin Satı'nın park halindeki motosikletin üzerine oturdu. Buna sinirlenen Hüseyin Satı, aracın üzerinden kalkmasını söylemesi üzerine iki arkadaş arasında tartışma çıktı.

Bursa'da motosiklet kavgası cinayetle bitti

KALBİNDEN BIÇAKLADI

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Veysel Uğurcan C., yanında bulunan bıçakla Hüseyin Satı'yı tek darbeyle kalbinden bıçakladı.

Bursa'da motosiklet kavgası cinayetle bitti

"BİRA ŞİŞESİ İLE KAFAMA VURDU"

Satı, çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılmasına rağmen kurtarılmadı. Parktan ayrılan Veysel Uğurcan C., daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Veysel Uğurcan C. ifadesinde ''Aramızda bir husumet yoktu. Tartışma çıktı. Bira şişesi ile kafama vurdu. Benden çıkardığım bıçak ile yaraladım.'' dediği belirtildi.

Veysel Uğurcan C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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