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Bursa’da motosikletli gençlerden huzurevi ziyareti

Bir araya gelerek motosiklet kulübü kuran gençler, huzurevini ziyaret ederek yaşlılarla buluştu.

İHA | 17.12.2017 - 03:08..
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Bursa’da motosikletli gençlerden huzurevi ziyareti

Bir süre önce kurulan Road Warriors RC Motosiklet Kulübü üyeleri, Bursa’da bulunan Ali Osman Sönmez Huzurevi’ni ziyaret etti. Huzurevinde yaşayan yaşlılarla sohbet eden motosikletli gençler, hediye dağıtıp kitap okudu.

Bursa’da motosikletli gençlerden huzurevi ziyareti

"BİZİM İÇİN UNUTULMAZ BİR GÜN OLDU"

Daha önce de Kızılay’a toplu olarak kan bağışında bulunan ve hayvan barınaklarına mama yardımı yapan grubun başkanı Uğur Aydın, "Motosiklete gönül verenlerin toplandığı bir kulüp olarak yaşlılarımızı unutmadık ve onlarla beraber güzel vakit geçirdik. Onların dertlerini, sıkıntılarını ve anılarını dinledik. Hem bizim için, hem de onlar için unutulmaz bir gün oldu. Bu tür organizasyonlara kulübümüz olarak devam edeceğiz" diye konuştu.

Bursa’da motosikletli gençlerden huzurevi ziyareti

Bursa’da motosikletli gençlerden huzurevi ziyareti

Bursa’da motosikletli gençlerden huzurevi ziyareti

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