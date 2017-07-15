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Bursa'da muhteşem kalabalık

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Bursa'da anma etkinliği düzenlendi.

15.07.2017 - 23:25
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Bursa Valiliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Programı bu sabah Uludağ'a yapılan zirve yürüyüşü ile başladı.

Bursa'da muhteşem kalabalık

20 BİN KİŞİ, BAYRAK İÇİN YÜRÜDÜ

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde, 15 Temmuz'u unutmamak ve şehitleri anısına, 'Bayrak ve Demokrasi Yürüyüşü' düzenlendi. Ulu Camii önünde toplanan yaklaşık 20 bin kişi, ellerinde Türk bayrakları ile FETÖ aleyhine sloganlar atarak yürüdü.

Bursa'da muhteşem kalabalık

Yürüyüşe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, milletvekilleri, Bursa Valisi İzzettin Küçük, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Mehter eşliğinde ilerleyen kalabalık, Merkez Osmangazi İlçe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Demokrasi ve Şehitler Meydanı'na geldi.

Bursa'da muhteşem kalabalık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Demokrasi ve Şehitler Meydanı açılışında yaptığı konuşmada, bu milletin tarihte birçok hainliklere muhatap olduğunu belirterek, "Ama karşısındaki düşmanın kim olduğunu biliyordu. Düşmanın niyetini biliyordu. Tarih boyunca ilk deha kendinden gibi görünen, milletin değerlerini istismar eden bir yapıyla karşı karşıya kaldı" dedi.

Bursa'da muhteşem kalabalık

Müezzinoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu milletin inancını, manevî ve millî değerlerini, bayrağını istismar eden, milletimiz bu argümanlarla kullanan ve istismar eden 40 yıllık bir hain planla 15 Temmuz akşamı karşı karşıya kaldı. O hainler ki annelerinden, babalarından evlatlarını çalmıştı. 15 Temmuz akşamı o çaldıkları evlatları, milletinin değerlerini, vatanını, bayrağını bir dolara satacak kadar akıllarını ve vicdanlarını birilerine teslim etmişler. Bu milletin feraseti, cesareti, onların hain emellerini bir iki saatte çözdü. Bunlar haindir, kalleştir, katildir, şerefsizdir diyen bu büyük millet, çocuklarıyla, gençleriyle anneleriyle, kadınlarıyla, yetişkinleriyle, her kesimiyle o akşam ayağa kalktı."

Bursa'da muhteşem kalabalık

KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü ile ilgili de konuşan Müezzinoğlu, “Birileri otobanların kenarında yürüyerek ayak teri dökebilir ama biz akıl teri, alın teri döküyoruz. Gönül sızısı çekiyoruz. Birileri ayak kokularını bu millete dinletmeye çalışıyor. Millet onları elinin tersiyle itiyor" dedi.

Bursa'da muhteşem kalabalık

Hukuk devletini, demokrasiyi daha güçlü hale getirebilmek için önce milleti anlamak gerektiğini kaydeden Müezzinoğlu, "Ey Kılıçdaroğlu! Bu milletin evlatları üniversitelerde baş örtüsü zulmüyle inlerken sen nerelerde yürüyordun? Baş örtüsü zulmünü kaldıran anayasa değişikliğini biz Meclis'ten geçirirken, sen Anayasa Mahkemesi'ne götüren değil miydin? Bugün FETÖ'cülerin avukatlığını yapmak, hak ettikleri cezayı almamaları için sahte bir adalet yürüyüşü yapmak CHP'li seçmenin de vicdanını rahatsız ediyor. Nasıl FETÖ'cüler iradelerinin prizini başka fişe taktılarsa, CHP'nin üst yönetimi de akıl fişlerini başka prize takmışlar" diye konuştu.

Bursa'da muhteşem kalabalık

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