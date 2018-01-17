Bursa'da öğretmenlerden baltalı eylem

Bursa'da bir grup öğretmen, eğitim hayatı boyunca öğretmenlerin gördüğü şiddeti makyaj yaparak anlattı.

Yapılan makyajla öğretmenlerin kafasına balta, kalbine bıçak konulup gözleri morartıldı. Öğretmenleri görenler gerçekten öğretmenlerin şiddet gördüğü hissine kapıldı.

"ALO 147 KAPATILMALIDIR"

Türk Eğitim-Sen Bursa 2 Nolu Şube Başkanı Selçuk Türkoğlu, "Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenin itibarı geleceğimizdir felsefesini kendisine şiar edinerek, öğretmenlerimizin itibarını zedeleyerek söz ve uygulamalardan bir an önce vazgeçmelidir. Alo 147 şikayet hattı derhal kapatılmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerimize uygulanan şiddeti bir an önce engellemelidir. Öğretmene yönelik şiddeti münferit olaylar gibi göremeyiz. Öğretmenler yıllardır öğrenci ve veli şiddetine maruz kalmaktadır. Bunun sebebi de öğretmenlerin bir paçavra gibi kenara atılması, etkisizleştirilmesi, değersizleştirilmesi, korunup kollanmasıdır. Sözde ’Öğretmenlerimizin yanındayız.’’ söylemleri ile meselenin çözüme kavuşturulmayacağı aşikârdır.





"SINAVA DAYALI ADİL BİR SİSTEM OLMALI"

Eğitim çalışanlarına şiddet uygulama edepsizliğini gösterenler hukuk önünde en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Güvenlik, nöbetçi öğrencilere değil, işinde uzman güvenlik görevlilere bırakılmalıdır. Bakanlık ucube performans ve mülakat sistemini derhal kaldırılmalıdır. Her türlü atama ve terfi işleri hakkaniyet ve liyakat kıstasına göre yapılmalıdır. Öğretmen tayininden başlayarak, müdür ve müdüre yardımcılığı atamalarına uzanan mülakat kaldırılmalı ve sınava dayalı adil bir sistem olmalıdır" dedi.