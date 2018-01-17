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Bursa'da okul müdürü ölü bulundu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 40 yaşındaki emekli okul müdürü Deniz Cerit evinde ölü bulundu.

İHA | 17.01.2018 - 22:16..
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Adana’da Akdeniz Anaokulu’nda müdür olarak görev yapan ancak epilepsi rahatsızlığından dolayı görevinden alınarak bir anaokuluna öğretmen olarak atandığı için emekli olduğu öğrenilen Deniz Cerit (40) kısa bir süre önce Gemlik’e yerleşti.

Bursa'da okul müdürü ölü bulundu

OTURMA ODASINDA ÇIKTI

Burada özel bir anaokulunda kısa süre yöneticilik yaptığı öğrenilen Cerit’in bir süre önce işinden ayrıldığı öğrenildi. Bursa’da yaşayan bir yakınının, haber alamaması üzerine Gemlik Emniyetini araması ile ortaya çıkan olay sonrası polis ekipleri Akmen Sitesi’ndeki daireye çilingir yardımı ile girdi. Oturma odasında yerde yatar vaziyette bulunan Çetin’in ilk incelemesi 112 acil doktorları tarafından yapıldı.

Cenaze nöbetçi adli tabibin incelemesinin ardından ölümünün şüpheli bulunması üzerine nöbetçi savcı bilgisinde Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çetin’in ölümü ile alakalı soruşturma başlatıldı.

Bursa'da okul müdürü ölü bulundu


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