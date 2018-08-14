Bursa'da otobüs devrildi: 1 öğrenci öldü 27'si yaralı

Uludağ'ı gezmeye giden Çamlıca Öğrenci Yurdu öğrencilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 1 öğrenci hayatını kaybederken, 27 öğrenci yaralandı.





5 ÖĞRENCİ ARAÇTA SIKIŞTI

Yaralı öğrencilerden 22'si olay yerine gelen ambulanslarla civardaki hastanelere kaldırılırken, sıkışan 5 öğrencinin kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Çamlıca Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrencileri taşıyan otobüsün devrilmesiyle meydana gelen kazayı fark eden diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazanın büyük olması ve çok sayıda yaralı olduğunun öğrenilmesi üzerine itfaiye, AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), Arama Kurtarma (AKUT) ekipleri de olay yerine intikal etti.