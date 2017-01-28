taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.827
USD
3,8741
EURO
4,1439
ALTIN
148,36
PETR
55,4400

Bursa'da otobüs şoförü darp edildi

Bursa’da özel halk otobüs şoförü bir araca yol vermediği için soparlarla saldırıya uğradı.

28.01.2017 - 16:33
  1. Haberler
  2. İç Haber

Özel Halk Otobüsü Şoförü Selami M. direksiyon başındayken başka bir araca yol vermediği için bir sürücüyle tartışma başladı.

SOPALARLA SALDIRDILAR

Selami M. Dikkaldırım caddesi üzerine geldiği sırada S.B. ve kimliği henüz bilinmeyen arkadaşları ellerinde sopalar ile Selami M. idaresindeki otobüse saldırmaya başladı.

Bursa'da otobüs şoförü darp edildi

Savaş alanına dönen otobüste Selami M. ve yanında bulunan yeğenleri Erkan M. ve Bilal B. kavga esnasında yaralandı. Başından yaralanan Selami M. ise otobüs sahibi gelmeden tedavi olmayı kabul etmedi.

Bursa'da otobüs şoförü darp edildi

Bursa'da otobüs şoförü darp edildi

Bursa'da otobüs şoförü darp edildi

Bursa'da otobüs şoförü darp edildi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mustafa Ceceli trafik polisinden kaçtı

Mustafa Ceceli trafik polisinden kaçtı

350
Gözaltına alınan HDP'li vekil serbest kaldı

Gözaltına alınan HDP'li vekil serbest kaldı

143
CHP'li vekilden Murat Boz'a hayırsız evlat suçlaması

CHP'li vekilden Murat Boz'a hayırsız evlat suçlaması

581
İngiltere Başbakanı Ankara’da

İngiltere Başbakanı Ankara’da

92
Fitch Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Fitch Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

485
CHP’li vekilden 1 milyon 200 bin liralık haberleşme faturası

CHP’li vekilden 1 milyon 200 bin liralık haberleşme faturası

424
Deniz piyadelerinden terörle mücadeleye destek

Deniz piyadelerinden terörle mücadeleye destek

63
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM