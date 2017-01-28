Bursa'da otobüs şoförü darp edildi

Özel Halk Otobüsü Şoförü Selami M. direksiyon başındayken başka bir araca yol vermediği için bir sürücüyle tartışma başladı.

SOPALARLA SALDIRDILAR

Selami M. Dikkaldırım caddesi üzerine geldiği sırada S.B. ve kimliği henüz bilinmeyen arkadaşları ellerinde sopalar ile Selami M. idaresindeki otobüse saldırmaya başladı.

Savaş alanına dönen otobüste Selami M. ve yanında bulunan yeğenleri Erkan M. ve Bilal B. kavga esnasında yaralandı. Başından yaralanan Selami M. ise otobüs sahibi gelmeden tedavi olmayı kabul etmedi.















