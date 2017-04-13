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Bursa'da otomobil işçilerin arasına daldı:1 ölü 1 yaralı

Hafif raylı sistemin beton duvarlarını temizleyen işçilere otomobil çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

13.04.2017 - 00:10
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Kaza dün gece saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Bursa - Ankara karayolu Yüksek İhtisas kavşağında meydana geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Müdürlüğü'nde görevli temizlik işçileri, Bursaray hattının duvarını temizlik çalışması başlattı. Güvenlik nedeniyle yolun sol şeridinin bir bölümünü trafiğe kapatıldı. İşçilerin çalıştıkları sırada, kimliği belirlenemeyen bir kişi otomobiliyle aşırı süratli şekilde dubalara çarparak çalışanların arasına daldı. Kazada Mehmet Ali Uzuner, Fatih Gülen ve İsmail Doğruyol yaralanırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan bir çocuk basası 42 yaşındaki Mehmet Ali Uzuner kurtarılamadı. Mehmet Ali Uzuner bugün Alaşar kabristanında toprağa verildi. 
Polis ekipleri, işçilere çarptıktan sonra kaçan otomobilin plakalı belirleyip sürücüsünü yakalamak için soruşturma başlattı.

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