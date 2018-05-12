Bursa'da otomobil takla attı: 2 ölü

Bursa-İstanbul otobanı Gemlik serbest bölge girişinde 40 yaşındaki Mehmet Yılmaz yönetimindeki otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

ARAÇTA SIKIŞTI

Çarpmanın etkisiyle defalarca takla atan otomobil hurdaya dönerken, sürücü Mehmet Yılmaz ve yanında bulunan Murat Yıldız araçta sıkışarak hayatını kaybetti.

Kaza yerine kısa sürede gelen itfaiye ve polis ekiplerinin uzun süren çabaları sonucu hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedeni, otomobilden çıkartılarak morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı