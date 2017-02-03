Bursa'da otostop çektiği araçta gasp edildi

Köyünden Yenişehir ilçesine alışveriş yapmak için gelen K.Y dönüşte Yenişehir-İnegöl yolu Boğazköy Mahallesi mevkiinde yoldan geçen araçlara otostop çekmeye başladı. Yolda otostop çeken yaşlı adamı Ü.Ç ve Y.S araca aldı.

ARACINA BİNDİĞİ KİŞİLER 2 BİN LİRASI GASP ETTİ

İddiaya göre, şahıslar araca aldıkları yaşlı adamın 2 bin lirasını gasp edip araçtan indirdi. Yaşlı adamın şikayeti üzerine Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan fiziki ve teknik takip sonucunda şüpheli Ü.Ç ve arkadaşı gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ü.Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken Y.S ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.