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Bursa'da otoyol şantiyesinde PKK operasyonu

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu şantiyesinde sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan 2 kişi gözaltına alındı.

14.01.2017 - 02:55
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Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu şantiyesinde çalışan işçilerin sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Orhangazi’nin Gedelek Mahallesi ve Gemlik’in Kurtul Tüneli altındaki şantiyelerde çalıştığı tespit edilen 16 yaşındaki A.K. ile 18 yaşındaki F.O.'yu gözaltına aldı.

Bursa'da otoyol şantiyesinde PKK operasyonu

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıkça adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Jandarma ekiplerinin geçen hafta aynı şantiyeye düzenlediği operasyonda gözaltına alınan M.K., O.K. ve S.A. tutuklanmıştı.

İNEGÖL'DE BİR KİŞİ TUTUKLANDI

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla terör örgütü PKK propagandası yaptığı tespit edilen C.E'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.E, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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