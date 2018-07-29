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Bursa'da park halindeki araçta yangın

Park halindeyken alev alan otomobil yanarken, alevlerin yan taraftaki araca sıçradığını fark eden vatandaşlar, aracın camını kırarak kendi imkanlarıyla otomobili uzaklaştırdı.

İHA | 29.07.2018 - 01:12..
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Yunusemre Mahallesi Kaptan Sokak’ta meydana gelen olayda, tekstil dükkanının yan tarafında park halinde bulunan 16 NBU 66 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle ön kısmından alev aldı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Bursa'da park halindeki araçta yangın

Yanan otomobilin hemen yanında park halinde bulunan 16 CMA 54 plakalı araca alevlerin sıçradığını fark eden vatandaşlar, otomobili camını kırarak kendi imkanlarıyla uzaklaştırdı.

Bursa'da park halindeki araçta yangın

Alevler içerisinde kalan diğer otomobil ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çevreye sıçramadan söndürülmesi olası bir faciayı önledi.

Olay yerinde inceleme yapan itfaiye ve polis ekipleri, kundaklama şüphesine karşı inceleme başlattı.

Bursa'da park halindeki araçta yangın

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