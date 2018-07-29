Bursa'da park halindeki araçta yangın

Yunusemre Mahallesi Kaptan Sokak’ta meydana gelen olayda, tekstil dükkanının yan tarafında park halinde bulunan 16 NBU 66 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle ön kısmından alev aldı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Yanan otomobilin hemen yanında park halinde bulunan 16 CMA 54 plakalı araca alevlerin sıçradığını fark eden vatandaşlar, otomobili camını kırarak kendi imkanlarıyla uzaklaştırdı.

Alevler içerisinde kalan diğer otomobil ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çevreye sıçramadan söndürülmesi olası bir faciayı önledi.

Olay yerinde inceleme yapan itfaiye ve polis ekipleri, kundaklama şüphesine karşı inceleme başlattı.