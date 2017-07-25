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Bursa'da parkta yürüyüş yapan genç kıza taciz

Bursa’da 20 yaşındaki zihinsel engelli H.Ç. parkta yürüyüş yapan 22 yaşındaki genç kıza tacizde bulundu.

25.07.2017 - 16:10
  1. Haberler
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Merkez Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi Kaplıkaya Cazibe Merkezi’nde meydana gelen olayda, parkta yürüyüş yapan bir genç kızın yanına yaklaşan zihinsel engelli H.Ç. genç kızla tokalaşmak istedi.

Bursa'da parkta yürüyüş yapan genç kıza taciz

GENÇ KIZI TACİZ ETTİ

Genç kızın tersleyip yürüyüşüne devam etmesi üzerine zihinsel engelli genç, kızı taciz etmeye başladı. Genç kızın korkup çığlık atması üzerine orada bulunanlar müdahale ederek, genç kızı zihinsel engelli gençten kurtardı.

Bursa'da parkta yürüyüş yapan genç kıza taciz

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis, H.Ç.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da parkta yürüyüş yapan genç kıza taciz

Bursa'da parkta yürüyüş yapan genç kıza taciz

Bursa'da parkta yürüyüş yapan genç kıza taciz

Bursa'da parkta yürüyüş yapan genç kıza taciz

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