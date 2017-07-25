Bursa'da parkta yürüyüş yapan genç kıza taciz

Merkez Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi Kaplıkaya Cazibe Merkezi’nde meydana gelen olayda, parkta yürüyüş yapan bir genç kızın yanına yaklaşan zihinsel engelli H.Ç. genç kızla tokalaşmak istedi.
GENÇ KIZI TACİZ ETTİ
Genç kızın tersleyip yürüyüşüne devam etmesi üzerine zihinsel engelli genç, kızı taciz etmeye başladı. Genç kızın korkup çığlık atması üzerine orada bulunanlar müdahale ederek, genç kızı zihinsel engelli gençten kurtardı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis, H.Ç.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.