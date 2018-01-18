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Bursa'da pembe vagon uygulamasına son verildi

Recep Altepe'nin istifasının ardından Otosansit durağında başlatılan kadına öncelikli vagon uygulaması kaldırıldı.

DHA | 18.01.2018 - 18:47..
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Bursa'da pembe vagon uygulamasına son verildi

Uygulamanın başladığı günden beri tepkilerin geldiği BursaRay’daki ‘pembe vagon’ uygulamasından vazgeçildi.

BURSA'DA ARTIK PEMBE VAGON YOK

İstifa ettirilen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin Otosansit durağında başlattığı kadına öncelikli vagon uygulaması uygulamadan kaldırıldı.

Bursa'da pembe vagon uygulamasına son verildi

"AYRIŞTIRICI UYGULAMAYA PRİM VERİLMEDİ"

Uygulamanın kadının yaşamdan izole edilmesi anlamına geldiği için tepki gösterdiklerini belirten Milletvekili Altaca Kayışoğlu, “Uygulamadan vazgeçilmiş olması sevindirici. Bursalılar zaten bu dayatmaya gereken yanıtı verdi. Kadınlarımız da erkeklerimiz de Recep Altepe’nin bu ayrıştırıcı zihniyetine prim vermedi. İstasyonlardan yazıların kaldırılması, Bursalıların bu ayrıştırıcı, kadını izole etmeye çalışan, erkeği de tehlikeli bir varlık gibi gösteren uygulamaya verdikleri tepkinin bir sonucudur. Bursalılar'a kulak veren Büyükşehir Belediyesi’nin yeni Başkanı Alinur Aktaş’ın yanlıştan dönmesi bu nedenle anlamlıdır.” dedi.

Bursa'da pembe vagon uygulamasına son verildi

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