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Bursa’da pitbull dehşeti

Bursa’da pitbull cinsi köpek, başka bir köpeğe saldırarak, yaraladı. Olay anı kameraya yansırken, yaralı köpeği sahipleri, pitbullun sahibinden şikayetçi olacaklarını söyledi.

İHA | 28.03.2018 - 17:43..
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Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Çekirge Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Nejat Koçelli, köpeği King Charles Cavalier cinsi Lucky isminde köpeğiyle dolaşmaya çıktı.

Lucky ile birlikte Karagöz-Hacivat parkına gelen Koçelli, burada sahibinin yanında tasmasız vaziyette gezen pitbull köpeğin saldırısına uğradı.

BOĞAZINA SALDIRDI

Pitbull, Lucky’i boynundan tuttu. Koçelli ve çevredekilerin tüm çabalarına rağmen pitbull cinsi köpek, Lucky’nin boğazını bırakmadı. Koçelli, yerde kavgayı ayırmaya çalışırken, vatandaşın biri de elinde sopayla pitbullun kafasına vurdu.

Bursa’da pitbull dehşeti

Zorlukla pitbullun elinden alınan Lucky, önce bir veterinere, daha sonra Uludağ Üniversitesi Hayvan Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedavi olan Lucky, bir hafta boyunca pansuman için hastaneye götürülecek.

Bursa’da pitbull dehşeti VİDEO

"SAHİBİNİN BULUNUP CEZA ALMASINI İSTİYORUM"

Lucky’nin sahibi Gönül Koçelli, “30 Ocak 2017 doğumlu Lucky, evimizin direği, neşe kaynağı oldu. Bu olay olduktan sonra ömrümüzün yarısı gitti. İlk gün boğazından ameliyat oldu. Doktor durumunun iyi, enfeksiyon kapma riskinin olduğunu söyledi. Psikoloji son derece bozuk. Ufacık tepkide vücudu titriyor. Şu anda kucağımda sakinleşiyor. Olay esnasında Lucky’nin yanında ben de olabilirdim. Benim gücüm onları ayırmaya yetmez. Bir çocuğu da ısırabilirdi. Devletimizin bu konuda yaptırım gücü yüksek cezalar vermesini istiyorum. Pitbull sahibinin bulunup, ceza almasını bekliyorum.” dedi.

Bursa’da pitbull dehşeti

Pitbull cinsi köpeğin Lucky’nin boğazını kavradığını hatırlatan Nejat Koçelli, “Havalandırmak için evimizin yanındaki parka gitmiştik. O sırada karşıdan pitbull cinsi köpek bizim üzerimize saldırdı. Köpek bağlı değil ve ağzında maskesi yoktu. Sahibinin yanında salık şekilde geziyordu. Bize saldırdı anda boğazından kavradı. Köpeğin boğazını koparttı. Oradan geçen biri bize yardımcı oldu. Köpeğe çekmeye uğraştık. Diğer kişiler, "köpeğin ağzını açamadığımız için su dökün, kafasına vurun" dedi. Ondan dolayı biri kafasına vurdu. Tanımıyoruz, ama bize yardımcı oldular. Bizi araçlarına alıp, veterinere götürdü. O sırada köpek beni de ısırdı.” diye konuştu.

Bursa’da pitbull dehşeti

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