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Bursa’da PKK operasyonu: 10 gözaltı

Bursa'da terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişi, adliyeye sevk edildi.

10.04.2017 - 09:16
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Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından geçen hafta eş zamanlı olarak İstanbul, Bursa, Gemlik  ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde operasyon düzenlendi.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda terör örgütünün propagandasını yaptıkları öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda bulunan örgütsel dokümanlara el konuldu.  Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri tamamlanan şüpheliler terör örgütü propagandası yapmak  ve örgüt içinde faaliyet göstermek suçlarından adliyeye sevk edildi.

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