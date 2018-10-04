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Bursa'da polis memuru intihar etti

Yenişehir ilçesinde görevli trafik polisi Salim Tınmaz, evinin bodrumunda beylik tabancası ile canına kıydı.

DHA | 04.10.2018 - 04:40..
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Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Yenigün Mahallesi'nde meydana geldi. Yenişehir'de trafik polisi olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası Salim Tınmaz (47), "Yatsı namazına gidiyorum" diyerek evden çıktı.

BODRUMA İNİP İNTİHAR ETTİ

Ardından evinin bodrumuna inen Tınmaz, burada beylik tabancası ile başına ateşe ederek yaşamına son verdi. Silah sesi üzerine bodruma inen komşuları Tınmaz'ı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede Tınmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri ise, meslektaşları Tınmaz'ın ölümü ile büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

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