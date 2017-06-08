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Bursa'da polis merkezine silahlı saldırı

Polis merkezi bahçesinde iftar yapan polislerin yanına gelen kimliği belirsiz bir kişi, belinden çıkardığı tabanca ile rastgele ateş açtı.

08.06.2017 - 00:07
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Olay Merkez  Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi’nde bulunan Şehit Şerafettin Yılmaz Polis Merkezi’nde meydana geldi. Saat 21.00 sıralarında polis merkezi bahçesinde iftar yapan polislerin yanına gelen kimliği belirsiz  bir kişi, iddiaya göre “Ben Mevlana türbesine gitmek istiyorum, bana yardımcı olurmusunuz” diye sordu.

Bursa'da polis merkezine silahlı saldırı

Polisler, "Mevlana Türbesi Konya’da. Buraya çok uzak, oruçluysan gel beraber iftar yapalım" diyerek masalarına davet etti. Ancak bu sırada belinden tabancasını çıkaran şüpheli kişi rastgele ateş açmaya başladı. Yere yatarak gizlenen polisler ateş açtı.

Bursa'da polis merkezine silahlı saldırı

Bu sırada üzerinde bomba bulunduğunu belirterek polisleri yanına yaklaştırmayan şüpheli bahçeden çıkarak polis merkezinin önüne park ettiği ve üzerinde Türk Bayrağı olduğu görülen kamyonetle bölgeden uzaklaştı.

Açılan ateş sonucu polis merkezi ve çevrede bulunan işyerlerinin camlarına kurşunlar isabet etti.

Bursa'da polis merkezine silahlı saldırı

Olayın ardından polis müdürleri polis merkezine gelerek olay hakkında bilgi aldı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi kaçan zanlıyı bulabilmek için araştırma başlattı.


Bursa'da polis merkezine silahlı saldırı

Bursa'da polis merkezine silahlı saldırı

Bursa'da polis merkezine silahlı saldırı

Bursa'da polis merkezine silahlı saldırı

Bursa'da polis merkezine silahlı saldırı

Bursa'da polis merkezine silahlı saldırı

Bursa'da polis merkezine silahlı saldırı

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Bursa'da polis merkezine silahlı saldırı

Bursa'da polis merkezine silahlı saldırı

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