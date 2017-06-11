Bursa'da polisten tombala operasyonu

Ramazan ayında kahvelerde kumar oynatıldığı ihbarları üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri eş zamanlı tombala operasyonu düzenledi. 15 ekip ve 75 personelin katıldığı operasyonlarda 20 ayrı kahveye baskın yapıldı. 562 kişinin kimlik kontrolü ve sorgulamasının yapıldığı operasyonda iş yeri sahipleri kumar oynatmamaları konusunda uyarıldı.

GÜVENLİK KAMERALI ÖNLEM

Polis ekiplerinin denetim yaptıkları bazı kahvelerde iş yerleri dışına yerleştirilmiş güvenlik kameralarıyla önlem alınması içeriden bir kişinin görüntüleri izlediği belirlendi.

Daha önce yapılan kumar operasyonlarının etkili olduğu baskınlarda ekipler suç unsuruna rastlamadı. Yetkililer özellikle kumar konularında sivil ekiplerin kahvelere giderek gözlem yaptığını belirterek operasyonların devam edeceğini söyledi.













