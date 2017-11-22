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Bursa'da psikolojik tedavi gören genç evini yaktı

Bursa'da psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen 27 yaşındaki Suat E. evini yakarak ortalıktan kayboldu.

22.11.2017 - 02:32
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Merkez Yıldırım İlçesi Yavuzselim Mahallesi Kurubaş Sokak’ta oturan ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen 25 yaşındaki Suat E., saat 23.00 sıralarında iddiaya göre yalnız yaşadığı evi ateşe verdi.

Bursa'da psikolojik tedavi gören genç evini yaktı

İTFAİYE KAPIYI KIRARAK MÜDAHALE EDEBİLDİ

Evden dumanlar yükselmesi üzerine komşuları durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdiler.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı kırıp içeriye girerek yangını söndürdü. Evde yapılan aramada Suat E.’nin evi yaktıktan sonra kaçtığı belirlendi. Mahalle sakinleri psikolojik tedavi gören Suat E.’nin zaman zaman evini yaktığını öne sürdüler.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da psikolojik tedavi gören genç evini yaktı

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