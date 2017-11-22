Bursa'da psikolojik tedavi gören genç evini yaktı

Princeton Üniversitesi, internet kullanıcılarını korkutan bir açıklama yaptı.

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Niğde'nin iki beldesi için kar tatili kararı geldi

Niğde'nin Altunhisar ilçesindeki iki belde de okullar tatil edilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bazı bölgeler için don uyarısı geldi