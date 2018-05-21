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Bursa'da rötarlı 19 Mayıs kutlaması

Bursa'nın dağ ilçelerinden Harmancık'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenleri 2 gün gecikmeyle bugün yapıldı.

DHA | 21.05.2018 - 12:34..
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Harmancık'ta Kaymakam Enis Aslantatar ve Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya ve ilçe protokolü, 19 Mayıs Cumartesi günü Atatürk anıtına çelenk bıraktı, İstiklal Marşı'nın ardından saygı duruşunda bulundu.

Törenler ise 2 gün sonra bugün Harmancık 75'inci Yıl Çok Programlı Lise'nin bahçesinde yapıldı.

İlçe protokolü ile öğrencilerin katıldığı ve az sayıda vatandaşın izlediği tören şiirlerin okunması, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve öğrencilerin folklor gösterileriyle sona erdi.

HAFTA SONU KALABALIK OLMAZDI

Kaymakam Enis Aslantatar, bir soru üzerine, "Cumartesi günü çelenk sunma törenimizi yaptık. Hafta sonu olduğu için kalabalık toplanmaz diye töreni bugüne bıraktık. Bu tür şeyleri esnetmek gerekir." ifadelerini kullandı.

Bursa'da rötarlı 19 Mayıs kutlaması

Bursa'da rötarlı 19 Mayıs kutlaması

Bursa'da rötarlı 19 Mayıs kutlaması

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