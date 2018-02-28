Bursa'da sağanak etkili oldu

Meteorolojinin günler öncesinden uyardığı şiddetli yağışlar Bursa’da dün geceden bu yana şiddetini arttırarak devam ediyor.

FACİA TEĞET GEÇTİ

Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Göçmen Konuklar bölgesinde bir inşaat halindeki bir sitenin istinat duvarı yağış nedeniyle çöktü. Park halindeki bir otomobil yıkılan duvarın altında kalarak hurdaya döndü.

ARACIN İÇİNDE KİMSE YOKTU

Olayda otomobilin içerisinde kimsenin olmaması facianın yaşanmasına engel oldu. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri çevrede güvenlik şeridi çekip inceleme başlattı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Bursa'da otomobilin üzerine istinat duvarı çöktü VİDEO