taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
82.752
USD
3,7824
EURO
4,0411
ALTIN
147,53
PETR
54,5700

Bursa'da sağlık çalışanı rehin alındı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Devlet Hastanesi'nde, bir hasta yakını, sağlık görevlisini bıçak zoruyla rehin aldı.

18.01.2017 - 16:54
  1. Haberler
  2. İç Haber

Karacabey Devlet Hastanesi acil servisinde gece saat 12:05'te meydana gelen olayda, iddiaya göre, gündüz çocuğunu doktora getiren E.D. (32), gece de çocuğunu rahatsızlandığı gerekçesiyle acil servise getirdi.

Bursa'da sağlık çalışanı rehin alındı

ÇOCUK DOKTORU İSTEDİ

Burada çocuğuna bakan acil servis doktorlarına, "Çocuk doktorunu çağırın o baksın" diyen E.D., çocuk doktoru olmadığı gerekçesiyle hastaneden ayrıldı. Ardından aldığı bıçakla tekrar hastaneye gelen baba E.D., acil serviste görevli Acil Tıp Teknisyeni Onurhan Özpirişici'yi yanında getirdiği bıçakla rehin aldı.

Sağlık çalışanı Onurhan Özpirişici'nin boğazına bıçak dayayan saldırgan, "Eğer o doktor buraya gelmezse bunun boğazını keseceğim. Öldüreceğim" diyerek tehditler savurdu.

ÇALIŞAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Polis ekiplerinin 20 dakikalık ikna çabasının ardından alkollü olduğu iddia edilen E.D. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Hakkında işlem yapılan E.D., sağlık çalışanının şikayetçi olmamasından dolayı serbest bırakıldı.

HASTANE YÖNETİMİNDEN KINAMA

Karacabey Devlet Hastanesi acil servisi önünde toplanan hastane yönetimi ve sendika temsilcileri, Karacabey Devlet Hastanesi İdari Başkanı Muhammed Günaydın, Karacabey Sağlık-Sen Sendika Temsilcileri Fatih Alpaslan, Selman Paksoy ve Sarayı Geyik açıklamada bulanarak saldırıyı kınadılar.

Karacabey Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Petek, bir hasta yakını tarafından bıçakla rehin alınan Acil Tıp Teknisyeni Onurhan Özpişirici'nin yanında olduklarını söyledi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yakalanan Reina saldırganının ilk ifadesi

Yakalanan Reina saldırganının ilk ifadesi

237
Bahçeli anayasaya neden evet dediğini açıkladı

Bahçeli anayasaya neden evet dediğini açıkladı

123
Hulusi Paşa'dan 20 km çıkışı

Hulusi Paşa'dan 20 km çıkışı

50
Ümit Kocasakal'dan Başkanlık sistemi eleştirisi

Ümit Kocasakal'dan Başkanlık sistemi eleştirisi

167
Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'den görüşme açıklaması

Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'den görüşme açıklaması

141
FETÖ üyesinden Fenerbahçe itirafı

FETÖ üyesinden Fenerbahçe itirafı

15
Kılıçdaroğlu ve Bahçeli görüştü

Kılıçdaroğlu ve Bahçeli görüştü

92
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM