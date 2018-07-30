taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.543
USD
4,8828
EURO
5,7048
ALTIN
191,86
PETR
75,1800

Bursa'da sahilde 'yer' kavgası: 7 yaralı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yer kavgası yüzünden iki grup birbirine girdi. Olay yerine gelen polis ekipleri biber gazı kullandı. 7 kişi yaralandı.

DHA | 30.07.2018 - 13:28..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, sahildeki kafede iki grup arasında çıkan 'yer' tartışması, kavgaya döndü. Sopa, tabure ve şişelerin kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı.

Bursa'da sahilde 'yer' kavgası: 7 yaralı

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

Olay, dün akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Sahil Mahallesi'ndeki Küçük Kumla Sahili'nde meydana geldi. Sahilde bulunan kafede oturmak isteyen iki grup, 'yer' yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü.

TABURE VE ŞİŞELER HAVADA UÇUŞTU

Gruptakilerin yakınlarının da gelmesiyle kavga büyüdü. İki grup, önce ellerindeki sopalarla birbirlerine girdi. Ardından ellerine geçirdikleri tabure ve şişeleri üzerlerine attılar.

Bursa'da sahilde 'yer' kavgası: 7 yaralı

BİBER GAZI KULLANILDI

Çevredekilerin haber vermesiyle polis ekipleri sevk edildi. Polisler de tarafları sakinleştirmekte zorlandı. Polis, yaralı halde birbirlerine saldırmaya devam eden tarafları, biber gazı kullanarak ayırdı.

Bursa'da sahilde 'yer' kavgası: 7 yaralı

7 KİŞİ YARALANDI

Olayda, her iki taraftan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, olayla ilgili tarafların ifadelerini aldı.

Bursa'da sahilde 'yer' kavgası: 7 yaralı



Bursa'da sahilde 'yer' kavgası: 7 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şırnak ile Cizre arası 20 dakikaya düşüyor

Şırnak ile Cizre arası 20 dakikaya düşüyor

196
Bülent Ortaçgil'e sosyal medyadan linç

Bülent Ortaçgil'e sosyal medyadan linç

50
PKK'nın giremediği Kırgız köyünden TSK'ya 4 subay

PKK'nın giremediği Kırgız köyünden TSK'ya 4 subay

156
HDP, PKK operasyonlarının karşısında

HDP, PKK operasyonlarının karşısında

47
Arsev Eraslan: Ay'a gitmek çok boş bir şey

Arsev Eraslan: Ay'a gitmek çok boş bir şey

68
Muharrem İnce: Derdim koltuk değil

Muharrem İnce: Derdim koltuk değil

46
Cem Yılmaz polis çevirmesine takıldı

Cem Yılmaz polis çevirmesine takıldı

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM