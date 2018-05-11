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Bursa'da servis minibüsü kaza yaptı: 1'i ağır 5 yaralı

Bursa'da bir otomobil ile servis minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

İHA | 11.05.2018 - 02:42..
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Sürücünün kontrolünden çıkan servis minibüsü, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan 5 kişiden birinin durumu ağır.

Bursa'da servis minibüsü kaza yaptı: 1'i ağır 5 yaralı

ARAÇLAR YOLUN KENARINA SAVRULDU

Turgut C. İdaresideki 16 S 5191 plakalı araç diğer istikametten gelen Şahin K. idaresindeki 06 CAG 26 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın sonucu her iki araçta yolun kenarlarına savrulurken Şahin K.’nın idaresindeki araca arkadan gelen Ekrem B. İdaresindeki 16 S 2099 plakalı serviste çarptı. Araçta sıkışan sürücü Şahin Kurtuldu olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansa taşındı.

Bursa'da servis minibüsü kaza yaptı: 1'i ağır 5 yaralı VİDEO

Bursa'da servis minibüsü kaza yaptı: 1'i ağır 5 yaralı

1 YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Servis aracında bulunan 4 yaralı ve hayati tehlikesi bulunan Şahin Kurtuldu, çok sayıda ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Servis sürücüsü Turgut C. İse polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da servis minibüsü kaza yaptı: 1'i ağır 5 yaralı


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