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Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

İnegöl ilçesinde seyir halindeyken bir anda alev alan otomobil korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

DHA | 29.01.2018 - 21:53..
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İnegöl ilçesi Hamzabey Caddesi kavşağında meydana gelen olaydai, Mehmet Sontay'ın kullandığı 06 MFH 06 plakalı otomobil seyir halindeyken bir anda motor kısmından alevler yükselmeye başladı.

OTOMOBİL KÜL OLDU

Mehmet Sontay, bir faciaya neden olmaması için yanan aracını yol kenarına yanaştırmak isterken otomobil bir anda alev topuna döndü.

Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

İTFAİYE ARACI SÖNDÜRDÜ

Otomobilden atlayarak son anda canını kurtaran Mehmet Sontay'ın haber vermesi üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri tarafından yanan aracı kısa sürede söndürdü.

Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

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