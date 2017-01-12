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Bursa'da şiddetli lodos çatıları uçurdu

saatteki hızı 75 kilometreye kadar ulaşan lodos çatıları ve ağaçları devirirken elektrik tellerinin kopmasına neden oldu.

İHA | 12.01.2017 - 05:10
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Merkez Osmangazi İlçesi Uludağ Yolu 5. kilometrede şiddetli lodos nedeniyle devrilen ağaç, yolun tek şeridini kapattı. Araçlar kaza yapmaktan son anda kurtulurken polis ekipleri yola duba koyarak sürücüleri uyardı.

Bursa'da şiddetli lodos çatıları uçurdu

İtfaiye ekipleri devrilen ağacı keserek yolu açtı. Merkez Yıldırım İlçesi Bağlaraltı Mahallesi Cebel Caddesi'nde bulunan bir apartmanın çatısı ise site önünde bulunan bir aracın üzerine düştü. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, çatının düştüğü yerde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Bursa'da şiddetli lodos çatıları uçurdu

İtfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri gece boyunca gelebilecek ihbarlara karşı teyakkuz haline geçti. Yetkililer, gece soba yakmamalarını, doğalgaz sobalarını da kapatmaları konusunda vatandaşları uyardı.
(CG-GD)

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