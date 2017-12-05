Bursa'da şiddetli yağış karayolunu çökertti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden şiddetli yağış sırasında karayolunun İnegöl’ün Hamzabey mahallesi mevkiinde saat 20.00 sıralarında çökme yaşandı. Sürücülerin haber verilmesi ile jandarma ve trafik ekipleri olay yerine gelerek güvenlik önlemi aldı. Karayolunda trafik akışı durduruldu.

UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Yenişehir’den İnegöl’e geliş ile İnegöl’den Yenişehir’e gidiş yönlerinde trafik tamamen durdu. Yolun kapanmasıyla uzun araç kuyruğu oluştu. Karayolu çalışmalarını üstlenen firma yetkilileri, çöken yol üzerindeki yoğun suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

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ARAÇLAR KÖY YOLLARINA YÖNLENDİRİLDİ

Çökme olayının ardından Jandarma Trafik timi, Yenişehir’den gelen araçlar köy yollarına yönlendirilirken, İnegöl’den Yenişehir’e gitmekte olan araçlar ise geri çevrildi. Ekiplerin iş makineleriyle çöken yolu onarma çalışmaları sürüyor.