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Bursa'da silah taciri çeteye operasyon

Ruhsatsız tabanca satışı yapan ve el yapımı tabanca yapan çete çökeltildi.

DHA | 16.06.2018 - 04:32..
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Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi Demirkapı Mahallesi'nde bir evde, ruhsatsız tabanca satışı ve el yapımı tabanca üretildiğini tespit etti.

Bursa'da silah taciri çeteye operasyon

ÇETE LİDERİ DAHİL 4 KİŞİ YAKALANDI

Eve operasyon düzenleyen ekipler, baskın sırasında kaçmaya çalışan çete lideri S.G. ile M.D., A.A. ve B.L.'yi yakaladı. Evde yapılan aramalarda, 8 adet ruhsatsız tabanca, silah yapımında kullanılan malzeme, çok sayıda dolu fişek, uyuşturucu ve çalıntı motosiklet ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Bursa'da silah taciri çeteye operasyon

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