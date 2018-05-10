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Bursa’da silahlı çatışma

İnegöl ilçesinde meydana gelen silahlı çatışmada; biri ağır iki kişi yaralandı.

İHA | 10.05.2018 - 04:12..
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3 arkadaş İlker Y.(30), Osman F.(27) ve Yaşar Y.(28) 35 UHP 69 plakalı özel otomobille husumetli oldukları inşaat bekçileri Emrah Z.(31) Ve (30) Ömer Z.’nin görev yaptığı Mesudiye Mahallesi Çiftlik sokaktaki inşaata gittiler. Husumetli şahıslar arasında çıkan tartışma da silahlar çekildi.

Bursa’da silahlı çatışma

2 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan olay sırasında iki tarafta silahları çekerek birbirine ateş etmeye başladılar. Çiftlik sokak boyunca yaklaşık 200 metrelik sokakta yaşanan çatışma sonucunda her iki tarafta olay yerinden ayrıldı.

Çatışma sırasında kurşunlarından biri de evin balkonuna isabet etti. Çatışma sırasında Osman F. sırtından aldığı 4 kurşunla yere düşerken, Yaşar Y. de bacağına isabet eden kurşundan yaralandı.

Kanlar içinde kalan biri ağır iki genç, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis Ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındılar.

Vücuduna 4 kurşun isabet eden Osman F. ameliyata alındı.

Bursa’da silahlı çatışma

Bursa’da silahlı çatışma VİDEO

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olayın ardından iki şahsı yaralayan şüpheli kardeşler Emrah Z.(31) Ve (30) Ömer Z. Emniyet ekiplerince yakalanarak gözaltını alındılar.

Olaydan yaklaşık iki saat sonra İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi gören yaralı arkadaşlarının durumunu öğrenmeye olaya karışan otomobille gele İlker Y.’de emniyet ekiplerince fark edilerek yakalanıp, gözaltına alındı.

Ameliyata alınan Osman F.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Bursa’da silahlı çatışma

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