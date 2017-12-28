Kahramanmaraş'ta iş aramak için evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 20 yaşındaki Fatmagül'ün çantası bulundu.

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Bursa'da silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde tanıdıklarıyla buluşmak için zeytin bahçesine giden Hüseyin Koç ve E.C. ile, bölgeye gelen başka kişiler arasında kavga çıktı. 1 kişinin öldüğü kavgada, 1 kişi de yaralandı.