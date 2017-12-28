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Bursa'da silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde tanıdıklarıyla buluşmak için zeytin bahçesine giden Hüseyin Koç ve E.C. ile, bölgeye gelen başka kişiler arasında kavga çıktı. 1 kişinin öldüğü kavgada, 1 kişi de yaralandı.

AA | 28.12.2017 - 01:25..
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27 yaşındaki Hüseyin Koç ve 26 yaşındaki arkadaşı E.C., İznik'teki zeytin bahçesinde çıkan kavgada yaralandı. Silahla yaralanan Hüseyin Koç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'da silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ ANCAK KURTARILAMADI
Bursa'nın İznik ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 6 şüpheli yakalandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Koç, tabancayla E.C. ise darp sonucu yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırılan Koç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bursa'da silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

6 KİŞİ YAKALANDI

Şüphelilerin bir minibüsle Gemlik ilçesine gittiği bilgisi üzerine Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki 4 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda olayı gerçekleştirdiği iddia edilen C.Y. (17) ile olay anında yanında bulunan 5 kişi yakalandı.

Olayda kullanıldığı iddia edilen silah da ele geçirildi.
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