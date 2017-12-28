Bursa'da silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

27 yaşındaki Hüseyin Koç ve 26 yaşındaki arkadaşı E.C., İznik'teki zeytin bahçesinde çıkan kavgada yaralandı. Silahla yaralanan Hüseyin Koç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ ANCAK KURTARILAMADI
Bursa'nın İznik ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 6 şüpheli yakalandı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Koç, tabancayla E.C. ise darp sonucu yaraladı.
112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırılan Koç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
6 KİŞİ YAKALANDI
Şüphelilerin bir minibüsle Gemlik ilçesine gittiği bilgisi üzerine Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki 4 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda olayı gerçekleştirdiği iddia edilen C.Y. (17) ile olay anında yanında bulunan 5 kişi yakalandı.
Olayda kullanıldığı iddia edilen silah da ele geçirildi.