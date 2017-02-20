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Bursa'da silahlı ve baltalı kavga: 1 yaralı

İnegöl ilçesinde iki kişi arasında çıkan baltalı ve silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

20.02.2017 - 23:38
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Mahmutesatbey caddesi üzerinde karşılaşan 30 yaşındaki Osman K. ile 43 yaşındaki İzzet A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa süre sonra taraflardan İzzet A. belindeki baltayı çıkarırken, Osman K.’da belindeki tabancayı çıkardı. Osman K.'nın tabanca ile kurşun yağdırdığı İzzet A. kanlar içerisinde yere yığıldı. Osman K. olayın ardından yaya olarak kayıplara karışırken, İzzet A. ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulunsla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Bursa'da silahlı ve baltalı kavga: 1 yaralı

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bacağından yaralanan İzzet A. daha sonra Şevket Yılmaz Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis kaçan VE 10 gün önce yaralama suçundan cezaevinden tahliye olduğu öğrenilen Osman K.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada balta ve silahlı kavga anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye görüntülendi.

Bursa'da silahlı ve baltalı kavga: 1 yaralı VİDEO

Bursa'da silahlı ve baltalı kavga: 1 yaralıBursa'da silahlı ve baltalı kavga: 1 yaralı
Bursa'da silahlı ve baltalı kavga: 1 yaralı
Bursa'da silahlı ve baltalı kavga: 1 yaralı
Bursa'da silahlı ve baltalı kavga: 1 yaralı

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