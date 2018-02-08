Bursa'da siyasi partiler Zeytin Dalı için birleşti

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, siyasi parti temsilcileriyle birlikte Zeytin Dalı Harekatı hakkında ortak basın açıklaması yaptı.

Öğretmenevi’ndeki toplantıya AK Parti, CHP, MHP, DP, BBP, SP ve İYİ Parti temsilcileri katıldı. Ortak deklarasyonu okuyan Sadi Kurtulan, Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’na tam destek verdiklerini söyledi.

"TERÖRÜ DESTEKLEYENLERE EN NET MESAJ"

Zeytin Dalı Harekatı ile Türkiye’nin, Suriye sınırının yanı başında kurulmak istenen terör koridoruna asla izin vermeyeceğini bütün dünyaya ilan ettiğini belirten Kurtulan, şu açıklamalarda bulundu:

“Türkiye, Afrin bölgesinde güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla PKK, KCK, PYD, YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nı başlatmıştır. Ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak, kendisi ve bölgesi için tehdit arz eden terör koridorunu ortadan kaldırmak maksadıyla ortaya konulan bu haklı mücadele 18. gününü geride bırakmıştır. Bölgeyi terör örgütlerinden temizleyerek huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmek maksadıyla Afrin’de başlatılan sınır ötesi harekât; kahraman Mehmetçiklerimizin gösterdiği olağanüstü gayretle başarıyla devam etmektedir. Uluslararası hukuka uygun olarak başlatılan harekâtta bugüne kadar birçok bölge terör unsurlarından arındırılmış, dost ve kardeş bölge halkı baskı ve zulümden kurtarılmıştır. Zeytin Dalı Harekatı ile Türkiye, Suriye sınırının yanı başında kurulmak istenen terör koridoruna asla izin vermeyeceğini bütün dünyaya ilan etmiş, terörle mücadele kararlılığını göstererek bunun önünü kesmeye çalışan aktörlere yönelik de net bir mesaj vermiştir."