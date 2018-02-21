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Bursa'da soyguncu benzinlik çalışanını soydu

Bursa'da benzin istasyonuna giren yüzü kar maskeli bir soyguncu, pompacıyı darp ederek üstündeki 2 bin 500 TL'yi alıp kaçtı.

AA | 21.02.2018 - 05:10..
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Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki İzmir Yolu Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna soyngucu girdi. Yüzü kar maskeli olan gaspçı, bir çalışanı darp ederek üzerindeki tüm parayı aldı.

Bursa'da soyguncu benzinlik çalışanını soydu

DARP EDİLEN ÇALIŞAN HASTANEYE KALDIRILDI

Ayak seslerini duyan Haluk Özçelik (48), dışarıyı kontrol etmek için odadan çıktığı sırada soyguncu silahını doğrulttu. Özçelik'i silahla darbeden soyguncu, yaklaşık 2 bin 500 lirayı alarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

Çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Darbedilen Özçelik, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa'da soyguncu benzinlik çalışanını soydu VİDEO

Bursa'da soyguncu benzinlik çalışanını soydu

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen polisler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kamera kayıtlarında, kar maskeli soyguncunun dinlenme odasına yöneldiği ve Haluk Özçelik durumu fark edince yere doğru silahla ateş ettiği görülüyor.

Bursa'da soyguncu benzinlik çalışanını soydu

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