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Bursa'da Suriyeli kadın kolunu arpa makinesine kaptırdı

Büyükbaş hayvan çiftliğinde çalışan Suriyeli Raca, kolunu arpa öğütme makinesi çarpınca olay yerinde öldü.

11.10.2017 - 17:57
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Ablası ve eniştesi çiftlikte işçi olarak çalışan Suriye uyruklu Raca Sahil, onları ziyaret amacıyla Kayseri'den Bursa'ya geldi. Raca Sahil, ablasının çiftlikte kaldığı evdeyken, eniştesinin cep telefonu çaldı.

TELEFONU ENİŞTESİNE VERECEKTİ

Sahil telefonu alıp, arpa öğütme makinesinin başındaki eniştesinin yanına gitti. Raca Sahil, iddiaya göre, telefonu eniştesine verirken dengesini yitirince düştü ve kolunu makinenin dönen çarkına kaptırdı.

Bursa'da Suriyeli kadın kolunu arpa makinesine kaptırdı

2 ÇOCUĞU VARDI

Kolu tamamen parçalanan Sahil, olay yerinde can verdi. İki çocuk annesi Raca Sahil'in öldüğü yerde herhangi bir kan izine rastlanmadı. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da Suriyeli kadın kolunu arpa makinesine kaptırdı

Bursa'da Suriyeli kadın kolunu arpa makinesine kaptırdı

Bursa'da Suriyeli kadın kolunu arpa makinesine kaptırdı

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