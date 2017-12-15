Bursa'da Suriyelilerin yaşadığı eve molotoflu saldırı

Bursa'da meydana gelen molotoflu saldırıda, evde yaşayanlardan yaralanan olmadı. Polis ekipleri, geç saatlerde mahalleye giren iki şüpheliyi arıyor.

EVİN BALKONU YANDI

Suriyeli bir ailenin yaşadığı evin balkonuna atılan molotof kokteyli, yangın çıkmasına neden oldu. Yangına ilk müdahaleyi aile fertleri yaparken, durumu 155 ve 110 ekiplerine bildirdi.

Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürürken, çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

POLİSLER İKİ ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Yapılan incelemede Suriyeli ailenin yaşadığı katta ve balkonun altında bulunan bir kamyonette zarar meydana geldi.

Polis, Molotof kokteyl atan iki saldırganı bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı.



