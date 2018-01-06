Bursa'da sürücü aracında donarak öldü

Olay, Bursa- İzmir otobanında bir dinlenme tesislerinde meydana geldi. Dinlenme tesislerinde devriye atan görevli, araç içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

ARACINDA ÖLDÜ

Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsın öldüğünü tespit etti. Yapılan kontrollerde şahsın 3 ay önce çalışmak için Bursa’ya gelen Akay Yenilmaz (52) olduğunu belirlendi.

Yenilmaz’ın 3 aydır aracında kaldığı, geçen hafta Ankara Gölbaşı’nda oturan ailesini ziyaret edip, kışlık kıyafetler ve battaniye aldığı öğrenildi. Ailesinin 2 gündür Yenilmaz’a ulaşamadığı ve kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıktı.

Aracında donarak öldü İZLE



ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Akay Yenilmaz’ın soğuktan donduğu üzerinde duruluyor. Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.