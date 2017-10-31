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Bursa'da swinger partisi düzenleyenlere operasyon

Bursa'da lüks villada swinger partisi yapan 2 kişi gözaltına alındı.

31.10.2017 - 17:18
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesi'nde lüks bir villada para karşılığı 'swinger (eş değiştirme) partisi' düzenlendiğini tespit etti.

POLİS MÜŞTERİ GİBİ DAVRANDI

Polis ekipleri, müşteri gibi davranarak, T.C. ve eşi Z.C ile iletişime geçti, 1500 lira karşılığında anlaşıp, randevu aldı. Müşteri gibi villaya giden ekipler, T.C., ve Z.C.'yi gözaltına aldı.

Bursa'da swinger partisi düzenleyenlere operasyon

KIRGIZİSTAN'DAN KAÇAK YOLLA GETİRİP PAZARLADILAR

Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin bir başka opersayonunda ise 7 kişi gözaltına alındı. Ekipler Ş.A. ile M.A.'nın Kırgızistan'dan yaşları 19-25 arasında değişen kadınları yasa dışı yollarla kente getirdiğini ve internet üzerinden pazarladığını tespit etti.

Bursa'da swinger partisi düzenleyenlere operasyon

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Bir otele operasyon düzenleyen ekipler, Ş.A. ve M.A. ile 5 Kırgız kadını gözaltına aldı. Her iki operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa'da swinger partisi düzenleyenlere operasyon

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