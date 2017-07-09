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Bursa'da tarla kavgası cinayetle bitti

Yenişehir İlçesine bağlı Akbıyık Köyü'nde çıkan silahlı kavgada, 2 kişi pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

09.07.2017 - 04:57
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Gece saatlerinde aralarında tarla meselesi yüzünden husumet bulunan köy muhtarı 63 yaşındaki Fahrettin Yiğit ile 41 yaşındaki Hasan Taşdemir arasında tartışma çıktı.

Köy meydanındaki tartışmanın ardından evine gidip pompalı tüfekle geri dönen Hasan Taşdemir, kahvehane önünde oturan Fahrettin Yiğit’e ateş etti.

Silahtan çıkan saçmalar, muhtar yiğit ile kahvehanede oturan 65 yaşındaki İsmail Tarım'a isabet etti. Fahrettin Yiğit olay yerinde, İsmail Tarım ise kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Hasan Taşdemir'i gözaltına alan jandarma, yeni bir olay yaşanmaması için köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

 


Bursa'da tarla kavgası cinayetle bitti

Bursa'da tarla kavgası cinayetle bitti

Bursa'da tarla kavgası cinayetle bitti

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