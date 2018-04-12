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Bursa'da tarlaya atılan böcekler 'bakla zınnı' çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, poşetle tarlaya atılmış olarak bulunan bilinmeyen böceklerin ‘bakla zınnı’ denilen, zararlı bir tür olduğu belirlendi.

DHA | 12.04.2018 - 08:12..
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İnegöl ilçesi kırsal Kulaca Mahallesi'nde ceviz üretimi yapan çiftçi Mustafa Kaplan, ağaçlarını ilaçlarken yerde bir poşet gördü. Kaplan, poşete yaklaşınca böcekler uçarak çevreye dağıldı.

Binlerce böceği gören çiftçi Kaplan, böcekleri ilaçla öldürmeye başladı. Böceklerin hangi cinsten olduğunu çözemeyen çiftçi, öldürdüğü böceklerden örnekleri ve poşeti alıp Ziraat Odası'na gitti.

Bursa'da tarlaya atılan böcekler 'bakla zınnı' çıktı

"BÖYLE BÖCEK CİNSİ GÖRMEDİM"

Böcekleri gören İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Hayatımız tarım sektöründe geçti. Bugüne kadar böyle bir böcek cinsini görmedim. İlk bakışta patates böceğine benziyor gibi, ama o da değil. İlginç bir cins. Basit bir olay gibi görünüyor ama bu ürünlerimize ve topraklarımıza zarar verebilir. Bu böceklerin örneklerini, Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Laboratuvarı'na göndereceğiz. Böceklerin cinsini ve neye zarar verdiğini öğrenmiş olacağız." dedi.

Bursa'da tarlaya atılan böcekler 'bakla zınnı' çıktı

BÖCEKLERİN TÜRÜ ‘BAKLA ZINNI’

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İnegöl İlçe Müdürü Hacı Dursun Yıldız da bugün yazılı bir açıklama yaparak, çiftçileri tedirgin eden böceğin ‘Bakla zınnı’ olarak bilinen bir zararlı olduğunu bildirdi.

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü teknik elemanlarınca böceklerin bulunduğu ceviz bahçesine gidilip incelemeler yapıldığını belirten Yıldız, "Sonuç olarak mevzubahis böcek türünün literatürde 'bakla zınnı' olarak tanımlanan bir zararlı olduğu belirlendi." ifadelerini kullandı.

Yıldız, zararlıyla mücadele yöntemlerine değinerek şöyle devam etti:

"Bakla zınnı zararlısının erginleri, meyve ağaçları ve diğer kültür bitkilerinin çiçeklenme zamanında, çiçeklerin dişi ve erkek organlarını, polen tozlarını, yeni çıkan yaprakçıkları, hatta tomurcuk ve meyvelerini yemek suretiyle büyük zararlara sebep olurlar. Larvaları meyve ağaçlarında önemli zarar meydana getirmez. En yoğun zararı ağaçların çiçeklenme döneminde yaptığı için döllenmeye yardımcı böceklere özellikle de bal arılarına zararlı olacağından kimyasal mücadele yöntemleri tercih edilmemektedir. Zararlıyla mücadelede kültürel önlemler tercih edilmekte olup uçan bir böcek türü olduğundan meyve bahçelerinde ağaçların altına konacak mavi leğenlerin içerisine bir miktar su doldurularak tuzaklar hazırlanmasıyla tedbir alınmaktadır. Konunun abartılmasına gerek olmadığı gibi, İl ve İlçe Müdürlüğümüzce takibi yapılmaktadır."

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