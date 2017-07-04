Bursa'da taylar satışa çıkarıldı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi’nde yetiştirilen 45 saf kan Arap tayı ihale usulüyle satıldı.

EN YÜKSEK FİYAT BEHİÇEFE'YE VERİLDİ

TİGEM’in 2 milyon 329 bin lira gelir elde ettiği satışta, en yüksek fiyat 310 bin lira ile 'Behiçefe' isimli taya verildi. Behiçefe, Mücahit Yıldızhan tarafından alındı.

EN DÜŞÜK FİYATLI TAY 10 BİN LİRAYA ALICI BULDU

Satışta ayrıca 'Cesuryürek' isimli tay 175 bin liraya yine Mücahit Yıldızhan’a satılırken, 'Melihefe' ise Mozaik Tarım A.Ş’ye 150 bin liradan satıldı. En düşük tayın fiyatıysa 10 bin lira oldu.

4 TAY SATILAMADI

İhaleden TİGEM 2 milyon 329 bin lira gelir elde etti. 45 tayın satışa sunulduğu ihalede 1 tay satıştan çekilirken, 4 tay ise iki defa podyuma çıkarılmasına rağmen alıcı bulamadı.









