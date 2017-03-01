Bursa'da tecavüz davasını selfie çözdü

Geçen eylül ayında merkez Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda, Nilgün D. internet üzerinden radyo kurmak istediğini arkadaşı M.T.’ye anlattı.

3 KİŞİ ULUDAĞ'A GİTTİ

M.T. de bu işlerle uğraşan S.A.’ya durumu anlatınca üçlü buluşup, araçla Uludağ yoluna çıktı. Daha sonra 3 kişi S.A.’nın evine gitti. Ertesi gün polis merkezine giden N.D., iki arkadaşın kendisiyle zorla ilişkiye girdiklerini söyleyerek şikayetçi oldu.

TUTUKLANDILAR

Şikayet üzerine gözaltına alınan M.T. ile S.A. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

SELFİE SAYESİNDE TAHLİYE OLDU

Haklarında, “ırza geçme, alıkoymak, hürriyeti tahdit, darp' suçlarından 16 yıla kadar hapis cezası talebiyle 7. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan M.T. ve S.A. son kez hakim karşısına çıktı. İlişki öncesinde çekilen selfie sayesinde ilk duruşmada tahliye olan S.A. karar duruşmasına katılırken, M.T. duruşmaya katılmadı. İlk duruşmadaki ifadelerini tekrarlayan S.A., “Olay günü üçümüz buluştuk. Uludağ yoluna gittik. M. alkol kullanmıyordu. Ben ve N. bira içtik. Sabah N.'yi evine bıraktım. Suçlamaları kabul etmiyorum.” dedi.

NELER YAŞANDI

M.T. ise ilk duruşmada şu ifadeleri kullanmıştı: “N., sanal radyo kuracağını söyleyip, bana katılıp katılmayacağımı sordu. Ben de arkadaşım S.'ye söyledim. Ertesi gün N.'yi evinden alıp dağ yoluna konuşmak için çıktık. Sonra S.T.’nin evine gittik. Ben sigara almak için evden çıktım. Suçlamaları kabul etmiyorum.”

İKİ SANIKTAN DA ŞİKAYETÇİYİM

Duruşmaya katılmayan N.D. ise ilk duruşmada şu ifadeyi vermişti: “Eve S. davet etti. M. dışarıya esrar almaya gitti. Ben evden gitmek istedim. Beni tehdit ettiler ve öldürürüz dediler. S., kendinde değildi sarhoştu. Arkadaşını telefonla arayıp esrar muhabbetti yaptılar. S., evde esrar ve alkol aldı. Ben almadım. S. üşüdüğü için eve gideceğini söyledi. Ben de yıllardır tanıdığım için evlerine gittim. İki sanıktan da şikayetçiyim.”

İKİSİ DE BERAAT ETTİ

Savcı, cezalandırılmalarına yetecek kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden dolayı sanıkların beraatını talep etti. Mahkeme sanıkların ayrı ayrı beraatına karar verdi.