taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.418
USD
3,5282
EURO
4,1400
ALTIN
143,30
PETR
50,7900

Bursa'da telefon dolandırıcısına otomobil çarptı

İnegöl ilçesinde kendisini polis olarak tanıtıp, bir kadının 200 bin lirasını alan adama, yolda yürürken araba çarptı, hastaneye kaldırıldı

27.07.2017 - 13:21
  1. Haberler
  2. İç Haber

İnegöl’de geçen 14 Temmuz’da,  Ş.H. adlı kadını arayarak kendisini başkomiser tanıtan kişi, karakola davet bahanesiyle evinden uzaklaştırdı. Dolandırıcılar daha sonra evde yalnız kalan Ş.H.’nin kızı S.H.’yi ev telefondan arayarak, evdeki para kasasında bulunan ziynet eşyaları ve paralarını bir poşete koyup kent merkezine getirmesini istediler.

POLİS DOLANDIRICIYI KAMERALARDAN BULDU

Dolandırıcıların ağına düşen S.H., kasadaki 7 bin lira ile 200 bin lira değerindeki ziynet eşyasını poşete koyup evden çıktı. Kent merkezine gelen genç kız, elindeki poşeti dolandırıcıya teslim etti. Ardından dolandırıldıklarını anlayan anne ve kızı polise şikayette bulundular. Soruşturma başlatan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri dolandırıcı ile kızın buluştuğu noktalarda güvenlik kameralarını tek tek inceledi.

Bursa'da telefon dolandırıcısına otomobil çarptı

GÖZALTINA ALINIRKEN YARALI OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Güvenlik kameralarından iki dolandırıcının buluştuğunu farkeden ekipler, dolandırıcılardan 51 yaşındaki Ömer E.’yi tespit etti. Ömer E., merkez Nilüfer İlçesi Görünle Mahallesi’nde, gizlendiği evde yakalanarak gözaltına alındı.

ARABA ÇARPTIĞI TESPİT EDİLDİ

Gözaltına alınırken yaralı olduğu görülen Ömer E.’ye dolandırıcılık olayı sonrası Bursa-Ankara Karayolu üzerinde elinde ziynet eşyası dolu poşetle yürürken şaftına boş patates çuvalının dolanması sonucu kontrolden çıkan otomobilin çarptığı ortaya çıktı. Ömer E.’nin elinde ziynet eşyası dolu poşetle hastanenin acil servisine götürüldüğü ve 10 günlük tedavinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Bursa'da telefon dolandırıcısına otomobil çarptı

KOLU VE BACAKLARI KIRIK

Kolunda ve bacaklarında kazadan dolayı kırıklar oluşan dolandırıcılık şüpheli Ömer E., polisteki  sorgulamanın ardından ambulansla polis gözetiminde adliyeye sevk edildi. Adliyeye polis kontrolünde tekerlekli sandalye ile çıkarılan şüpheli basın mensuplarının sorularına, “İlgim alakam yok. Kazada yaralandım” dedi. Ömer E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, dolandırıcılık olayına karışan diğer şüpheli ise aranıyor.

Bursa'da telefon dolandırıcısına otomobil çarptı

Bursa'da telefon dolandırıcısına otomobil çarptı

Bursa'da telefon dolandırıcısına otomobil çarptı

İlginizi Çekebilir
Kütahya'da asker uğurlaması faciayı önledi
Dün gece lokantada meydana gelen tüp patlamasında olası facianın, beldedeki asker uğurlaması nedeniyle ucuz atlatıldığı ortaya çıktı.
Şırnak'ta PKK'lı 2 terörist yakalandı
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde uygulama noktasında yakalanan biri kadın 2 teröristin saldırı hazırlığında olduğu belirlendi.
Türkiye'nin ilk güneş enerjili otogarı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk kez uyguladığı sistemle, üretilen enerjiyi satarak gelir elde edecek.
Turizm cennetine gölge düşüren yıkıntılar
Harabeye dönen yapılar, Antalya'nın göz bebeği falezlerinin güzelliğinin önüne geçiyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Terim'le gelen Futbol Direktörlüğü makamı da kalktı

Fatih Terim'le gelen Futbol Direktörlüğü makamı da kalktı

97
KKTC, Maraş'ı tek taraflı yerleşime açacak

KKTC, Maraş'ı tek taraflı yerleşime açacak

55
FETÖ ele başının ağzından 38 yıl önce 15 Temmuz anlatısı

FETÖ ele başının ağzından 38 yıl önce 15 Temmuz anlatısı

89
Firari Sevan Nişanyan Yunanistan'a sığınıyor

Firari Sevan Nişanyan Yunanistan'a sığınıyor

113
Enerji Bakanlığı TMMOB'u saf dışı bıraktı

Enerji Bakanlığı TMMOB'u saf dışı bıraktı

54
Amerika'dan teröristlere İHA ve drone desteği

Amerika'dan teröristlere İHA ve drone desteği

184
Kentlerin vekil sayısı değişiyor

Kentlerin vekil sayısı değişiyor

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM