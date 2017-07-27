Bursa'da telefon dolandırıcısına otomobil çarptı

İnegöl’de geçen 14 Temmuz’da, Ş.H. adlı kadını arayarak kendisini başkomiser tanıtan kişi, karakola davet bahanesiyle evinden uzaklaştırdı. Dolandırıcılar daha sonra evde yalnız kalan Ş.H.’nin kızı S.H.’yi ev telefondan arayarak, evdeki para kasasında bulunan ziynet eşyaları ve paralarını bir poşete koyup kent merkezine getirmesini istediler.

POLİS DOLANDIRICIYI KAMERALARDAN BULDU

Dolandırıcıların ağına düşen S.H., kasadaki 7 bin lira ile 200 bin lira değerindeki ziynet eşyasını poşete koyup evden çıktı. Kent merkezine gelen genç kız, elindeki poşeti dolandırıcıya teslim etti. Ardından dolandırıldıklarını anlayan anne ve kızı polise şikayette bulundular. Soruşturma başlatan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri dolandırıcı ile kızın buluştuğu noktalarda güvenlik kameralarını tek tek inceledi.

GÖZALTINA ALINIRKEN YARALI OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Güvenlik kameralarından iki dolandırıcının buluştuğunu farkeden ekipler, dolandırıcılardan 51 yaşındaki Ömer E.’yi tespit etti. Ömer E., merkez Nilüfer İlçesi Görünle Mahallesi’nde, gizlendiği evde yakalanarak gözaltına alındı.

ARABA ÇARPTIĞI TESPİT EDİLDİ

Gözaltına alınırken yaralı olduğu görülen Ömer E.’ye dolandırıcılık olayı sonrası Bursa-Ankara Karayolu üzerinde elinde ziynet eşyası dolu poşetle yürürken şaftına boş patates çuvalının dolanması sonucu kontrolden çıkan otomobilin çarptığı ortaya çıktı. Ömer E.’nin elinde ziynet eşyası dolu poşetle hastanenin acil servisine götürüldüğü ve 10 günlük tedavinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

KOLU VE BACAKLARI KIRIK

Kolunda ve bacaklarında kazadan dolayı kırıklar oluşan dolandırıcılık şüpheli Ömer E., polisteki sorgulamanın ardından ambulansla polis gözetiminde adliyeye sevk edildi. Adliyeye polis kontrolünde tekerlekli sandalye ile çıkarılan şüpheli basın mensuplarının sorularına, “İlgim alakam yok. Kazada yaralandım” dedi. Ömer E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, dolandırıcılık olayına karışan diğer şüpheli ise aranıyor.









