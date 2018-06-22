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Bursa'da torbacılar mahalleliye ateş açtı: 2 yaralı

Bursa'da uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen kişilerle mahalleli arasında kavga çıktı. Silahlarını ateşleyen uyuşturucu tacirleri 2 kadını yaraladı.

İHA | 22.06.2018 - 02:06..
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde uyuşturucu satıcılarını engellemek isteyen Yavuzselim Mahallesi sakinleri bir araya geldi. Mahallede tur atan uyuşturucu sattığı iddia edilen şüphelilere vatandaşlar tepki gösterdi.

KADINLAR AĞIR YARALI

Otomobil mahallede bir tur attıktan sonra olay yerine gelerek ateş etmeye başladı. Olay yerinde duran Sevda Doğan ve Zübeyde Şen isimli 2 kadın kafasından vurularak ağır yaralandı. Kısa sürede olay yerine 112 acil servis ekipleri ve polis gelerek müdahale etti. Saldırganların olay yerinden yaya olarak kaçarken, yaralılar Bursa Şevket Yılmaz Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Kadınlardan Sevda Doğan’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şüphelilerin aracı taşlanarak kullanılamaz hale getirildi. Yaralıların yakınları hastanenin acil servisine akın etti.

Bursa'da torbacılar mahalleliye ateş açtı: 2 yaralı

ÖZEL HAREKAT SAHAYA İNDİ

Çevik kuvvet ve özel harekat polisi de hastanesinin acil servisinde önlem aldı.

Polis saldırganları her yerde ararken, olay yerinde ve hastane çevresinde geniş önlemler alındı.

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