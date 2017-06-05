Bursa'da trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

4 ülke güvenliği için Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini açıkladı.

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İntihar girişimini önlemeye çalışırken canından oldu

Karakaya Barajı'nda bir kadının boğulmak üzere olduğunu gören askeri personel kurtarmak için suya atladı ancak kendi canından oldu.