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Bursa'da trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

Bursa'nın Merkez Nilüfer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

05.06.2017 - 08:45
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Bursa'da kimliği henüz belirlenemeyen 16 KT 044 plakalı otomobilin sürücüsü, İzmir yolu otoyolunun Özlüce Kavşağı'nda bulunan Batçık çıkışında aniden yola çıkan İsmail Saygılı'ya (68), çarptı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çarpmanın etkisiyle Saygılı olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilin sürücüsü ağır yaralı olarak 112 Acil Servis ekiplerince Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından trafiğe kapanan otoyolun tek şeridi, cesedin Adli Tıp Morgu'na kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Bursa'da trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

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